Rovella Inter Fabiani gela i nerazzurri? Non è in vendita ma ha una clausola e dico questo

Il mercato estivo si infiamma e il futuro di Nicolò Rovella, centrocampista della Lazio, diventa un argomento caldo. Angelo Fabiani, direttore sportivo biancoceleste, chiarisce la situazione: Rovella non è in vendita, anche se c’è una clausola. La vicenda si fa intricata e le decisioni sul suo destino potrebbero influenzare gli equilibri del campionato. Ma cosa riserverà il destino a questo giovane talento? Restate con noi per scoprirlo.

Rovella Inter, l’uomo mercato della Lazio Angelo Fabiani fa il punto sul centrocampista dei biancocelesti. Il direttore sportivo della Lazio, Angelo Fabiani, è intervenuto su Radio 2 per un punto sulla situazione dei biancocelesti. Tra gli argomenti di attualità anche il futuro di Nicolò Rovella, che piace all’Inter per il centrocampo. LE PAROLE – «Noi non ci priveremo di nessun calciatore sul quale stiamo costruendo un percorso triennale – dice Fabiani -. Nessuno dei “big” che quest’anno hanno fatto ottime cose è sul mercato. Rovella ha una clausola rescissoria di tot milioni e lì non ci possiamo fare nulla. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Rovella Inter, Fabiani gela i nerazzurri? «Non è in vendita, ma ha una clausola e dico questo»

