Rotoloni Regina acquista 4 stabilimenti Royal Paper negli Usa

Sofidel, gigante nel settore della carta igienica e domestica, amplia il suo impero con l'acquisizione di quattro stabilimenti Royal Paper negli Stati Uniti. Questa operazione strategica rafforza la presenza del marchio Regina sul mercato internazionale, aprendo nuove opportunità di crescita e innovazione. Un passo deciso verso un futuro ancora più sostenibile e competitivo nel mondo della carta. Con questa acquisizione, Sofidel dimostra il suo impegno nel consolidare la leadership globale nel settore.

Porcari (Lucca), 17 giugno 2025 - Sofidel, tra i principali gruppi per la produzione di carta per uso igienico e domestico, noto in particolare per il marchio Regina, rende noto di aver perfezionato l'acquisizione degli asset di Royal Interco, Llc ('Royal paper') per i quali aveva raggiunto con la stessa società un accordo basato su un'offerta 'stalking horse' (offerta iniziale) annunciato il 9 aprile scorso. Entrano così ufficialmente nel perimetro produttivo di Sofidel tre impianti in Arizona - la cartiera di Gila Bend (61mila tonnellate di capacità produttiva annua) e i due impianti di converting a Phoenix - e uno in South Carolina - l'impianto di converting a Duncan. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rotoloni Regina acquista 4 stabilimenti Royal Paper negli Usa

In questa notizia si parla di: royal - regina - paper - rotoloni

Le stanze super blindate, presenti in ogni dimora Royal, offrono a re Carlo III e alla regina Camilla una via di fuga in situazioni di emergenza - Le stanze super blindate delle residenze reali offrono a Re Carlo III e alla Regina Camilla una via di fuga in caso di emergenze.

Rotoloni Regina acquista 4 stabilimenti Royal Paper negli Usa; Sofidel verso l’acquisto in Usa quattro stabilimenti da Royal Paper; Sofidel investe (ancora) sugli Usa, nel mirino c'è Royal Paper: «Ma non si sposta una produzione per evitare i dazi».

I Rotoloni Regina (Sofidel) rilanciano negli Usa e comprano una cartiera in Minnesota - Nuovo passo negli Stati Uniti per Sofidel, campione italiano noto per il marchio Regina, settimo gruppo al ... Si legge su corriere.it

Rotoloni Regina torna in Tv con nuovi soggetti firmati Grey - In Italia, i Rotoloni Regina sono entrati a far parte della storia del costume e della pubblicità fin dagli anni ‘90 grazie al tormentone “I Rotoloni che non finiscono mai”, tanto che quando qualcosa ... Lo riporta touchpoint.news