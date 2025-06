Rotatoria di San Costanzo in corso i lavori

La rotatoria di San Costanzo si trasforma: sono iniziati i lavori di riqualificazione nell’incrocio strategico all’ingresso del paese. Un intervento fondamentale per migliorare la circolazione e la sicurezza, che coinvolge la sistemazione delle linee di acqua, fognature e impianti secondari. Il sindaco Domenico Carbone annuncia con entusiasmo l’avvio di questa importante opera, destinata a rendere più fluido e sicuro l’accesso al centro abitato. La nuova rotatoria rappresenta un passo decisivo verso un futuro migliore per la comunità.

Sono in corso nell’incrocio all’ingresso del paese (vedi foto) – punto nevralgico per la circolazione da e verso San Costanzo – gli interventi relativi ai sottoservizi: si sta procedendo alla sistemazione e razionalizzazione delle linee dell’acqua, delle fognature e degli impianti secondari. E’ la notizia, importante, data dal sindaco di San Costanzo, Domenico Carbone, circa l’inizio dei lavori per la realizzazione di una rotatoria al posto dello spartitraffico tra la Strada Provinciale ‘Orcienense’ e Strada Mondolfo, teatro di numerosi incidenti. "Terminata questa fase – aggiunge il primo cittadino Carbone -, si passerà alla realizzazione del fondo stradale vero e proprio, fino ai lavori di realizzazione della rotatoria, attesa da tempo e pensata per migliorare il traffico e la sicurezza". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rotatoria di San Costanzo, in corso i lavori

