Rossi e Forte | Impegno per la comunità

Da trent’anni, Rossi e Forte testimoniano un impegno concreto per la comunità, portando innovazione e solidarietà. La Fondazione Monte dei Paschi, in questo importante traguardo, riflette sul passato e si proietta verso il futuro, alimentando sogni e progetti con una visione strategica solida e lungimirante. “L’attività della Fondazione,” osserva il presidente Carlo, “si configura come un ponte tra memoria e innovazione, pronto ad affrontare le sfide di domani.”

Trenta anni rappresentano l’età della piena maturità e consapevolezza, per la Fondazione Monte dei Paschi anche un’occasione per raccontare cosa è oggi e cosa vuole essere in futuro, attraverso storie ed esperienze nate grazie alla visione strategica dell’ente, già protagoniste dell’iniziativa “1995-2025 Una comunità che cresce”. Storie che spostano lo sguardo già alle sfide future. "L’attività della Fondazione – osserva il presidente Carlo Rossi – può rappresentare un punto di forza per fornire formazione, esperienza, capacità di progettazione, network, le risorse inziali per i progetti più promettenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rossi e Forte: "Impegno per la comunità"

In questa notizia si parla di: rossi - comunità - forte - impegno

Cinema, Samuele Rossi: "Una comunità creativa per i giovani documentaristi" - Cinema Samuele Rossi è un punto di riferimento per i giovani documentaristi, un luogo dove creatività e ispirazione si incontrano.

Cantieri di Comunità: ci siamo anche noi! Dal 12 al 14 giugno, a Scandicci, “Cantieri di Comunità”: una tre giorni dedicata alla costruzione collettiva di politiche socio-educative che partano dai bisogni reali del territorio. Una festa di idee, relazioni e impegno c Vai su Facebook

Rossi e Forte: Impegno per la comunità; Premio Agifar dell’anno: riconoscimento all’eccellenza e all’impegno dei giovani farmacisti; 'Guglionesi può cambiare' con proposte chiare, Jimmy Rossi vuole portare la comunità nel futuro.