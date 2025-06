Rose Villain | due nuove date in Toscana per il tour estivo

Rose Villain si prepara a infiammare l'estate italiana con il suo Radio Vega Summer Tour 2025, che sta conquistando pubblico e critica. Dopo il successo del nuovo singolo "Victoria’s Secret" in collaborazione con Tony Effe, la cantautrice annuncia due imperdibili tappe in Toscana: il 8 agosto a Sanremo e l’11 agosto a Marina di Pisa, nell’ambito della rassegna Marenia NonSoloMare. Queste nuove date si aggiungono a un calendario ricco di energia e musica live, pronti a vivere un’estate indimenticabile.

PISA – Con l’arrivo dell’estate e la pubblicazione del nuovo singolo Victoria’s Secret in collaborazione con Tony Effe (Warner Music Italy), Rose Villain si prepara a tornare dal vivo con un tour che attraverserà tutta la penisola. Il Radio Vega Summer Tour 2025  si arricchisce infatti di due nuove tappe: l’ 8 agosto a Sanremo (IM) e l’ 11 agosto a Marina di Pisa, nell’ambito della rassegna Marenia NonSoloMare. Queste nuove date si aggiungono a un calendario già fitto che segue un anno di grandi successi per l’artista milanese. Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo con il brano Click Boom!, Rose Villain ha concluso la sua trilogia musicale con l’uscita dell’album Radio Vega, già certificato disco d’oro. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

