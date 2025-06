Rosario Porzio è napoletano il miglior farmacista d’Italia

Rosario Porzio, il farmacista napoletano che ha conquistato l'Italia, riceve il prestigioso premio di "Miglior farmacista italiano". Un riconoscimento che celebra non solo la sua competenza, ma anche la passione e l'umanità con cui dedica ogni giorno alla comunità. Un percorso unico che, dagli anni '80 con il pseudonimo Yari Porzio e film cult come "Vacanze...", dimostra come talento e dedizione possano attraversare diverse sfere della vita. La sua storia è un esempio di eccellenza e passione senza confini.

Rosario Porzio riceve il prestigioso riconoscimento di “Miglior farmacista italiano”, un premio alla carriera che unisce competenza, passione e umanità. Un traguardo celebrato non solo dall’intera comunità dei farmacisti italiani, ma anche da due icone del cinema: Ornella Muti e Manuela Arcuri. Porzio ha infatti un percorso singolare. Negli anni ’80, con lo pseudonimo di Yari Porzio, è stato protagonista di film cult come “Vacanze d’Estate”, accanto a Bombolo ed Enzo Cannavale. Poi, la svolta: la laurea in Farmacia con 110 e lode, la specializzazione in “Natural Medicine” conseguita nel 1996 nel Regno Unito, e numerosi concorsi pubblici vinti in tutta Italia. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

