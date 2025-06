Rosajanski Strok il tesoro bianco della Val Resia

Scopri il segreto più prezioso della Val Resia: Rosajanski Strok, il tesoro bianco che incanta chef e buongustai. Questo aglio pregiato, autentico gioiello locale, arricchisce le cucine stellate con un aroma unico e irresistibile. Un’occasione per avvicinarsi a un ingrediente raro e di qualità superiore, capace di trasformare ogni piatto in un’esplosione di sapori autentici. Continua a leggere e lasciati conquistare dal fascino di questa primizia locale.

L'aglio della Val Resia, una primizia ricercata dalle cucine stellate.

Questo prodotto della omonima valle friulana merita di essere assaggiato e conosciuto, per le sue caratteristiche e per le sue origini così peculiari - L'aglio di Resia, in dialetto resiano rosajanski strok, dal 2004 è un presidio Slow Food ed è riconosciuto tra i prodotti agroalimentari tradizionali friulani e giuliani, ma soprattutto è un ...

Contro vampiri e il mal di denti: c'è la festa dello Strok, l'aglio speciale - Lo Strok è un prodotto agricolo della Valle che si riconosce per la sua tunica rossastra e il suo particolare aroma dolce.