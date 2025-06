Romina Falconi | Rottincuore è un piccolo miracolo Ho goduto nel vedere Brunori e Lucio Corsi in top 3 a Sanremo | il pubblico comincia a cercare autenticità – Intervista

Romina Falconi torna con il suo terzo album "RottinCuore", un concept audace e coinvolgente che svela i lati più oscuri e complessi dell'animo umano. Un viaggio musicale attraverso peccatori, vizi e disturbi, anticipato da singoli intensi come "La Suora" e "Maria Gasolina". Con "RottinCuore", Romina ci invita a riflettere sull'autenticità in un mondo che cerca di scoprire la verità dietro le maschere. Un'opera che promette di lasciare il segno nel panorama musicale italiano.

"ROTTINCUORE", terzo album di studio di Romina Falconi. Un concept album composto da 13 brani, anticipato dai singoli "La Suora", "Lupo Mannaro", "Maria Gasolina", "La Solitudine di una Regina" e "Io Ti Includo". Un viaggio nella psiche umana, dove ogni brano esplora un atteggiamento estremo e presenta una galleria di peccatori, personaggi segnati da ombre, vizi, disturbi e sindromi ben in vista. L'album, scritto e composto da Romina Falconi, è stato prodotto da Niccolò Savinelli e Leonardo Caminati, con la partecipazione alla co-scrittura di Roberto Casalino e Immanuel Casto, suo partner in Freak&Chic, che ha curato anche il progetto grafico.

Romina Falconi lancia il nuovo album ‘Rottincuore’ - Romina Falconi presenta il suo nuovo album "Rottincuore", in uscita il 16 maggio. Con un look eccentrico e una voce che richiama atmosfere pasoliniane, l'artista si rivela in un concept album dedicato alle fragilità umane.

