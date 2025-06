Romano | Rinnovo Brahim Díaz accordo col Real Madrid | firma presto

Fabrizio Romano svela in anteprima che il Real Madrid ha raggiunto l’accordo per il rinnovo di Brahim Diaz, confermando la sua permanenza nella capitale spagnola. Dopo settimane di speculazioni, il talento ex Milan continuerà a vestire il bianco, rafforzando il reparto offensivo e trasferendo un messaggio chiaro al mondo del calcio: Brahim Diaz è destinato a scrivere un nuovo capitolo della sua avventura madrilena.

In questa notizia si parla di: romano - rinnovo - brahim - accordo

