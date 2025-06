Roma violenta aggressione al Policlinico di Tor Vergata | paziente colpisce dottoressa al volto

Un episodio di inaudita violenza scuote il Policlinico di Tor Vergata a Roma: un giovane paziente di 23 anni, già noto alle autorità, ha aggredito con un pugno una dottoressa durante una visita d'emergenza. Un gesto che evidenzia le crescenti tensioni nel sistema sanitario e la necessità di interventi urgenti. Restate aggiornati su questa vicenda e molto altro, iscrivendovi a DayItalianews.

La richiesta di visita urgente degenera in violenza. Un grave episodio si è verificato sabato 14 giugno al pronto soccorso del Policlinico di Tor Vergata, a Roma, dove una dottoressa del triage è stata aggredita con un pugno da un giovane paziente. L'autore del gesto è un ragazzo di 23 anni, già noto alle forze dell'ordine per precedenti legati a maltrattamenti in famiglia, in particolare per aver picchiato il padre. Il giovane, giunto in ospedale lamentando un malore dopo l'aggressione al genitore, pretendeva di essere visitato immediatamente. Alla comunicazione che doveva attendere il proprio turno, data la presenza di casi più urgenti, il ragazzo ha perso il controllo: ha colpito violentemente la dottoressa al volto, provocandole una copiosa fuoriuscita di sangue dal naso e causandole quasi uno svenimento.