Roma rapinano un uomo della bici elettrica da 1.500 euro e tentano il cavallo di ritorno | due arresti

A Roma, due gambiani sono stati arrestati dopo aver rapinato un ciclista con una bottiglia rotta, tentando anche un estorsione per recuperare la bici elettrica del valore di 1500 euro. La bravata si è conclusa con due arresti, dimostrando che la giustizia non si lascia intimidire. La sicurezza cittadina resta una priorità, e questi interventi rafforzano il senso di protezione per tutti i residenti.

