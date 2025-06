Roma Ranieri | Gasperini qui per costruire qualcosa Ds? Sceglie la società

Roma si appresta a scrivere un nuovo capitolo con Gasperini, un allenatore capace di plasmare sogni e trame vincenti. La presentazione di oggi segna l'inizio di una sfida emozionante, che coinvolge non solo il tecnico, ma tutta la societĂ romanista desiderosa di rinascere e conquistare nuovi traguardi. Con il supporto di figure esperte come Claudio Ranieri, il futuro della Roma si prospetta brillante e ricco di opportunitĂ ...

Roma 17 giugno 2025 - Oggi è il giorno di Gian Piero Gasperini, non tanto dell'ufficialità, ma della sua presentazione alla stampa. Dopo nove anni infatti il tecnico di Grusgliasco lascia l' Atalanta e abbraccia il progetto romanista, dopo aver vinto nella stagione 2023-24 l' Europa League con la Dea. Nella conferenza stampa era presente anche l'ex tecnico della squadra Claudio Ranieri, oggi consigliere della famiglia Friedkin, dove ha parlato di diversi temi della squadra. Ecco le sue parole. Ranieri esordisce prendendo la parola, scherzando anche con la stampa su alcune sue dichiarazioni passate circa il nuovo tencico romanista.

