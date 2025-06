Roma O’Riley nel mirino | concorrenza dai… Friedkin

Roma si prepara ad accogliere un nuovo capitolo con l’ingresso di Gian Piero Gasperini, il tecnico che ha scritto pagine importanti con l’Atalanta. La sfida ora è quella di conquistare il cuore dei tifosi e rilanciare le ambizioni giallorosse, in un clima di grande attesa e entusiasmo. Le prossime settimane saranno decisive: riuscirà Gasperini a lasciare il segno e a portare la Roma verso nuovi traguardi?

Le lancette dell’orologio scorrono veloci e per la Roma si avvicina sempre di più l’inizio del precampionato. Nella giornata di oggi, infatti, i giallorossi presenteranno alla stampa il nuovo allenatore Gian Piero Gasperini. Il coach di Grugliasco ha lasciato l’Atalanta dopo 9 anni di successi ed è pronto a mettersi in mostra, in una piazza nobile del nostro firmamento. Il tecnico piemontese avrebbe chiesto alla dirigenza rassicurazioni sul calciomercato. Oltre a voler puntellare le corsie esterne, con Maxim De Cuyper che risulterebbe essere nel mirino, i capitolini dovrebbero scovare un nuovo centrocampista d’inserimento. 🔗 Leggi su Sololaroma.it