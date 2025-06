Roma occhi su Ratiu | duello con la Lazio per l’esterno del Rayo

Roma occhi su Ratiu: duello con la Lazio per l’esterno del Rayo Vallecano. Dopo l’inizio ufficiale di Gasperini e la conferma della volontà di rafforzare le fasce, i giallorossi puntano a portare a Trigoria un talento che può fare la differenza. Come riporta Il Romanista, il romeno si configura come uno degli obiettivi principali, pronto a inserirsi perfettamente nel nuovo progetto tecnico. La sfida tra le due grandi della capitale si infiamma, promettendo emozioni e colpi di scena.

Dopo la conferenza stampa che ha segnato l’inizio ufficiale dell’era Gasperini, l a Roma punta a rinforzare le fasce, fulcro del gioco del tecnico bergamasco. Come riportato da Il Romanista, uno dei nomi in cima alla lista è Andrei Ratiu, esterno destro del Rayo Vallecano, già seguito dal club nella sessione invernale. All’epoca, la scelta ricadde su Rensch, ma oggi il profilo del romeno appare ancora più compatibile con le esigenze tattiche giallorosse. La trattativa e il nodo clausola. Il Rayo chiede 25 milioni di euro, corrispondenti alla clausola rescissoria. Tuttavia, l’affare potrebbe chiudersi per una cifra più contenuta, tra i 15 e i 20 milioni, anche se resta l’ostacolo del 50% sulla futura rivendita spettante al Villarreal, ex squadra del calciatore. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, occhi su Ratiu: duello con la Lazio per l’esterno del Rayo

