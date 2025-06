Roma non solo Massara | si valuta Balzaretti come nuovo ds la situazione

La Roma si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia sportiva, valutando attentamente le candidature per il ruolo di direttore sportivo. Dopo l’addio di Ghisolfi, il club sembra orientato a fare una scelta strategica tra Massara e Balzaretti, due figure con esperienze diverse ma entrambe con il potenziale di guidare il futuro giallorosso. La decisione finale promette di influenzare profondamente la direzione dei prossimi anni.

Le ultime sul possibile nuovo direttore sportivo della Roma dopo l'addio di Ghisolfi, con la scelta tra Massara e Balzaretti Come riportato da Gianluca Di Marzio, la Roma è al lavoro per definire il nuovo direttore sportivo. Tra le opzioni più concrete c'è il ritorno di Frederic Massara, già in passato nella dirigenza giallorossa e .

Finisce l'avventura di Massara al Rennes: risoluzione consensuale per l'ex Milan e Roma - Frederic Massara conclude la sua avventura al Rennes, dopo un anno di lavoro. L'ex dirigente di Milan e Roma ha raggiunto una risoluzione consensuale con il club francese, portando a grosse novità nel panorama calcistico.

