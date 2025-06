Roma neonata e madre morte a Villa Pamphili | Ford ha fornito falsa identità Arrestato 5 volte in Usa per violenza domestica

Un dramma scuote Roma: la neonata e sua madre vengono trovate senza vita a Villa Pamphili. La verità dietro questa tragica vicenda si fa più complessa, poiché l'uomo fermato in Grecia per l'omicidio della bambina ha fornito una falsa identità. Si chiama Francis Kaufmann, non Rexal Ford, e ha un passato turbolento negli Stati Uniti, con cinque arresti per violenza domestica. L'indagine si intensifica, mentre emergono nuovi dettagli sconvolgenti su questo caso che ha scioccato la capitale.

ROMA – Colpo di scena nel caso di villa Pamphili. L’uomo fermato in Grecia per l’omicidio della bambina di sei mesi, trovata morta nel parco di Roma a pochi metri dal corpo della madre, si chiama Francis Kaufmann e non Rexal Ford. La Procura di Roma ha ricevuto una comunicazione dall’FBI, nell’ambito di una rogatoria . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Roma, neonata e madre morte a Villa Pamphili: Ford ha fornito falsa identità. Arrestato 5 volte in Usa per violenza domestica

