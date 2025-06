Roma N’Dicka premiato come giocatore ivoriano dell’anno | Orgoglioso

Evan N’Dicka, protagonista indiscusso della Roma e riconosciuto come miglior giocatore ivoriano dell’anno, ha concluso la stagione con un prestigioso premio che celebra il suo talento e impegno. Con 38 presenze in Serie A e una crescita costante, il difensore si conferma elemento imprescindibile del team. Questo riconoscimento non solo premia le sue doti tecniche, ma anche la passione e dedizione che mette in campo ogni giorno. Un traguardo che apre nuove opportunità e sfide future.

Un finale di stagione da incorniciare per Evan N'Dicka, che ha ricevuto il premio come giocatore ivoriano dell'anno. Il centrale della Roma ha celebrato il riconoscimento condividendo su Instagram la sua soddisfazione: "Sono molto orgoglioso di aver concluso la stagione vincendo il premio di giocatore ivoriano dell'anno. Grazie e ci vediamo presto." Un premio che conferma quanto di buono fatto nell'ultimo anno: 38 presenze su 38 in Serie A, tutte da titolare, senza mai essere sostituito. Un dato che parla di continuità, solidità fisica e centralità nel progetto giallorosso.

