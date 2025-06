Roma | Kaufmann era stato arrestato 5 volte per violenze a aggressioni

Roma, 17 giu. (LaPresse) – Rexal Ford, all’anagrafe Francis Kaufmann, 46 anni, arrestato sull’isola greca di Skiathos e ritenuto il presunto killer della bimba di sei mesi trovata senza vita accanto al corpo della madre a Villa Pamphili, a Roma, lo scorso 7 giugno, era già stato arrestato cinque volte per violenza domestica e aggressioni. Tra i precedenti penali di Kaufmann, risulta anche una carcerazione, di quattro mesi, per un’aggressione con arma letale. Questi i dettagli che emergono dall’ordinanza di custodia cautelare firmata dalla gip Flavia Costantini, riferiti dai colloqui con investigatori dell’Fbi. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roma: Kaufmann era stato arrestato 5 volte per violenze a aggressioni

Rexal Ford si chiama Charles Francis Kaufmann. L'audio all'amico: «Mia moglie mi ha lasciato». Girava per Roma e flirtava con altre donne - In un vortice di passioni e dolore, Rexal Ford, conosciuto come Charles Francis Kaufmann, si aggira per Roma senza pace dopo le tragedie che lo hanno colpito: la perdita della madre e della neonata.

Si chiama Francis Kaufmann e non Rexal Ford, come invece ha dichiarato agli inquirenti Intanto continuano ad emergere altre informazioni in merito allo statunitense arrestato in Grecia con l'accusa di omicidio e di occultamento di cadavere Vai su Facebook

Villa Pamphili, Francis Kaufmann insanguinato per le strade di Roma con moglie e bambina: visto da due turiste; Villa Pamphili, gli inganni di Francis Kaufmann – Rexal Ford. Il produttore: «Mi chiese aiuto per un film, arrivò con la donna e la bambina; Villa Pamphili, Rexal Ford ha fornito una falsa identità, il suo vero nome è Francis Kaufmann.

Omicidio a Villa Pamphili: Francis Kaufmann è il vero nome dell’uomo arrestato, non Rexal Ford - L’uomo arrestato in Grecia per l’omicidio e occultamento di cadavere di una donna e della sua bambina, trovate morte i ... Come scrive msn.com