Roma investe due donne trans e fugge | sembra sia stato intenzionale

Una tragedia sfiorata a Roma, dove un grave incidente ha coinvolto due donne trans davanti al locale ‘Energia do Brasil’ a Tor Pignattara. L’automobile, apparentemente intenzionata a investirle, si è dileguata subito dopo. La scena, drammatica e carica di tensione, mette in luce le fragilità della sicurezza urbana e la necessità di un’attenzione maggiore verso le minoranze. Un episodio che scuote la città e invita a riflettere sulla tolleranza e protezione di tutti i cittadini.

Tragedia sfiorata domenica mattina poco dopo le 5, davanti al locale ‘Energia do Brasil’, in via Casilina 767 a Tor Pignattara, a Roma, dove due transessuali sono state investite da un’automobile riportando ferite e traumi importanti, guaribili in 30 giorni. Quando gli agenti delle volanti e della polizia locale di Roma Capitale, sono arrivati sul posto dove era stato segnalato l’incidente, la scena che si sono trovati davanti è stata quella di un raid punitivo messo in atto probabilmente, ma sul punto sono in corso le indagini, nei confronti delle due persone che erano rimaste ferite. Lungo la strada infatti, secondo quanto apprende l’agenzia LaPresse, dove le vittime sono state soccorse, c’erano due autovetture incidentate, una delle quali a noleggio, lasciate sul marciapiede. 🔗 Leggi su Lapresse.it