Roma incendio all’aeroporto di Fiumicino | allarme rientrato

Paura all’ aeroporto di Fiumicino, a Roma, dove si è sviluppato un incendio sul tetto del Terminal 1. L’ allarme è rientrato dopo l’intervento dei vigili del fuoco. Secondo quanto precisa in una nota Aeroporti di Roma, il rogo è avvenuto intorno alle 14:50 sul tetto di un’area adiacente al molo D del Terminal 1. Qui il personale dei vigili del fuoco, coadiuvato dal personale di ADR, è intervenuto per estinguere un principio di incendio, dovuto a cause da accertare, che ha provocato una vistosa presenza di fumo. La zona è stata messa in sicurezza e alcuni passeggeri allontanati dalla zona e informati dell’accaduto. 🔗 Leggi su Lapresse.it