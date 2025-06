Roma in auto sulla scalinata di Trinità dei Monti Rimossa con un’enorme gru

Un episodio sorprendente e bizzarro che ha lasciato Roma senza parole. Un 80enne, forse distratto o colto da un malore, si è trovato improvvisamente alla guida sulla celebre scalinata di Trinità dei Monti, bloccando il traffico e richiedendo l'intervento di una enorme gru per essere estratto. La vicenda, ancora avvolta nel mistero, apre una riflessione sui rischi della strada e sull'importanza di attenzione e prudenza alla guida.

Roma, 17 giugno 2025 – Come abbia fatto a imboccare la scalinata di Trinità dei Monti è ancora da capire. Tradito dal navigatore? Distratto (molto) alla guida? Ma c’è chi ipotizza anche un malore. Di sicuro non aveva alzato troppo il gomito (è risultato negativo all’alcol test ). Fatto sta che un 80enne ha imboccato una delle scalinate più famose al mondo (quella che porta a Piazza di Spagna ) restandoci incastrato con la sua auto. Protagonista della disavventura romana è un 81enne, che era alla guida di una Mercedes Classe A ed è finito fuori strada per motivi in corso di accertamento. Sul posto, intorno alle 4:30 del mattino, sono intervenuti i vigili del fuoco con una gru (per una spettacolare azione di recupero dell’auto) e con tavole di legno per rimuovere la vettura in sicurezza e non causare ulteriori danni ai gradini della scalinata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net