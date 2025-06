Roma in auto sulla scalinata di Trinità dei Monti | denunciato un 80enne

L'uomo, illeso, sarebbe risultato negativo all'etilometro. Sulla dinamica dell'accaduto sono in corso accertamenti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it ¬© Tgcom24.mediaset.it - Roma, in auto sulla scalinata di Trinit√† dei Monti: denunciato un 80enne

In questa notizia si parla di: roma - auto - scalinata - trinità

Roma, otto auto in fiamme nella notte ad Acilia: danni a palazzina e banca - Una notte di paura ad Acilia, Roma, dove un incendio ha distrutto otto auto in via di Saponara, causando danni anche a una palazzina e a una banca.

Roma nella memoria, in una foto del 1903. tra lo stupore della gente, un Ragazzo scendeva in Bicicletta, un tratto della Scalinata della Chiesa di di Trinità dei Monti Vai su Facebook

Roma, auto finisce su scalinata di Trinità dei Monti: soccorso 81enne al volante; Roma, auto finisce su scalinata di Trinità dei Monti: soccorso 81enne; In auto sulla Scalinata di Trinità dei Monti a Roma, alla guida un 81enne.