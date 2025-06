Roma | gip Kaufmann ha depistato le indagini spogliando cadavere donna

Roma è scossa da un inquietante caso giudiziario: la Gip Kaufmann avrebbe depistato le indagini sulla morte di Stella Ford, occultando il corpo e sminuendo le prove per ostacolare la giustizia. Un episodio che mette in discussione la trasparenza e la fiducia nelle istituzioni. Ma cosa nasconde davvero questa vicenda? La risposta potrebbe cambiare per sempre il volto delle indagini romane.

Roma, 17 giu. (LaPresse) – Rexal Ford, all’anagrafe Francis Kaufmann, ha “perlomeno assistito senza richiedere alcun intervento alla morte della compagna”, a oggi nota come Stella Ford, e ne ha occultato il corpo “disfacendosi dei vestiti in modo da rendere più difficoltosi” il ritrovamento e l’identificazione del cadavere “con il chiaro intento di depistare le indagini”. Lo scrive la Gip del tribunale di Roma, Flavia Costantini nelle 10 pagine di ordinanza di custodia cautelare, con cui ha disposto l’arresto di Kaufmann, fermato a Skiathos in Grecia, con l’accusa di aver ucciso la bambina di circa sei mesi trovata a Villa Pamphili sabato 7 giugno. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roma: gip, Kaufmann ha depistato le indagini spogliando cadavere donna

In questa notizia si parla di: roma - kaufmann - indagini - cadavere

Rexal Ford si chiama Charles Francis Kaufmann. L'audio all'amico: «Mia moglie mi ha lasciato». Girava per Roma e flirtava con altre donne - In un vortice di passioni e dolore, Rexal Ford, conosciuto come Charles Francis Kaufmann, si aggira per Roma senza pace dopo le tragedie che lo hanno colpito: la perdita della madre e della neonata.

ENNESIMO COLPO DI SCENA: IN REALTÀ SI CHIAMA FRANCIS KAUFMANN L’UOMO FERMATO IN GRECIA PER L’OMICIDIO DI VILLA PAMPHILI. LO RIVELA L'FBI Come in un film thriller, l’uomo che si era presentato a Roma come un regista american Vai su Facebook

Delitto di Villa Pamphilj, la giudice: “Kaufmann ha lasciato i corpi nudi per depistare le indagini e…; Villa Pamphili, il gip: il killer ha depistato le indagini. «Estremamente pericoloso, non si esclude il duplic; «Kaufmann (Ford) ha agito con freddezza: strangola la figlia, nasconde i corpi e depista le indagini». Il gip.

«Kaufmann (Ford) ha agito con freddezza: strangola la figlia, nasconde i corpi e depista le indagini». Il gip ipotizza un duplice omicidio - Svolta nell’inchiesta sul drammatico ritrovamento avvenuto a Villa Pamphili, a Roma: Francis Kaufmann, alias Ford, è accusato dell'omicidio ... Lo riporta msn.com

Villa Pamphili, il gip: il killer ha depistato le indagini. «Estremamente pericoloso, non si esclude il duplice omicidio» - Nell’ordinanza cautelare a carico di Francis Kaufmann, alias Rexal Ford, il gip di Roma scrive: «L'indagato ha dimostrato un'elevata capacità criminale ed ... msn.com scrive