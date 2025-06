Roma Ghisolfi lascia dopo un anno | tra flop e tensioni i motivi dell’addio

Roma Ghisolfi lascia dopo un anno tra flop e tensioni: un’esperienza breve ma intensa, che ha lasciato il segno nella Capitale. Dopo settimane di difficoltà, culminate nella complicata gestione del rinnovo di Mile Svilar, il club e l’ex dirigente hanno deciso di separarsi consensualmente. Un bilancio negativo che riflette le sfide di un anno turbolento, segnato da aspettative deluse e confronti interni. La domanda ora è: cosa riserverà il futuro per la Roma?

Un anno e tre settimane. Tanto è durata l’esperienza romana di Florent Ghisolfi, che nella notte ha risolto consensualmente il contratto con la Roma lasciando il club proprio alla vigilia della sessione estiva. Un epilogo già scritto dopo settimane di tensione, culminate nella difficile gestione del rinnovo di Mile Svilar, sbloccato in extremis solo grazie all’intervento di Claudio Ranieri. Un bilancio negativo. Arrivato tra scetticismi e incognite, Ghisolfi ha faticato a imporsi nelle complesse dinamiche italiane. Appoggiato inizialmente dall’ex CEO Lina Souloukou nei rapporti con stampa e agenti, il DS francese ha comunque lasciato la sua impronta sul mercato: oltre 100 milioni investiti, con colpi che non hanno ripagato. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Ghisolfi lascia dopo un anno: tra flop e tensioni, i motivi dell’addio

