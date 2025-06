Roma Ghisolfi in bilico | Massara per sostituirlo

La Roma si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia: alle 12, Gian Piero Gasperini sarà ufficialmente presentato come nuovo allenatore, segnando una svolta importante. Contestualmente, la società sta definendo il suo organigramma e valutando il ruolo del direttore, mentre il calciomercato infiamma le strategie di mercato. Una giornata cruciale che potrebbe cambiare radicalmente il volto del club giallorosso.

La giornata di oggi segnerà l'inizio di una nuova era per la Roma. Già, perché alle ore 12 Gian Piero Gasperini verrà presentato come nuovo allenatore del club davanti alla stampa. I giallorossi hanno inserito il primo grande tassello per il loro futuro ma, al tempo stesso, starebbero delineando l'organigramma societario. Seppur il calciomercato sia entrato nel vivo, i Friedkin sarebbero alle prese con delle valutazioni sul futuro del direttore tecnico Florent Ghisolfi. Il dirigente francese sembrava essere sicuro del posto fino ad inizio giugno, data l'ottima intesa costruita con il nuovo senior advisor Claudio Ranieri.