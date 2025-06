Roma Ghisolfi addio dopo solo un anno | al suo posto i Friedkin pensano a Massara

Dopo un anno turbolento, la Roma si prepara a voltare pagina: addio a Ghisolfi e benvenuto un possibile ritorno di Massara. Un nuovo capitolo si apre per il club giallorosso, deciso a rinforzare la sua strategia sportiva. La decisione segna un punto di svolta importante che potrebbe ridisegnare il futuro della squadra, puntando su continuitĂ e conoscenza del territorio. Resta da capire quali saranno le mosse ufficiali del club in questa fase di rinnovamento.

Si separano dopo appena un anno le strade di Ghisolfi e della Roma: al suo posto potrebbe tornare Massara, in giallorosso dal 2011 al 2019 Le strade della Roma e di Florent Ghisolfi potrebbero separarsi dopo appena un anno. Come riportato da Matteo Moretto, il club giallorosso sta valutando un cambio nella direzione sportiva e . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Roma, Ghisolfi addio dopo solo un anno: al suo posto i Friedkin pensano a Massara

In questa notizia si parla di: roma - ghisolfi - anno - posto

Roma, nuovo allenatore e rinnovo Svilar: doppio annuncio di Ghisolfi - In un importante prepartita, Florent Ghisolfi, Direttore tecnico della Roma, ha rivelato dettagli sul nuovo allenatore e il rinnovo di Svilar.

La Roma e il Ds Ghisolfi si separano di comune accordo. Finisce qui, dopo un anno l'avventura di #Ghisolfi. @SkySport Vai su X

Roma, già in serata può essere annunciato Gasp? Il vertice è iniziato e tutti sono al loro posto pronti ad accogliere l’invitato speciale: Gian Piero Gasperini. La location, però, non è quella che uno poteva prevedere. Claudio Ranieri, il ds Florian Ghisolfi e Vai su Facebook

Ghisolfi, un anno tra luci e ombre: dal flop Le FĂ©e alla gestione Svilar; Dopo un duro confronto, la Roma si separa dal ds Ghisolfi: al suo posto in pole Massara; Ghisolfi, addio a sorpresa: via dalla Roma, al suo posto Massara.

Ghisolfi, addio a sorpresa: via dalla Roma, al suo posto Massara - Il ds era approdato nella Capitale lo scorso anno, la risoluzione del contratt ... Scrive msn.com

Roma, via Ghisolfi: al suo posto in pole un ex Palermo - L’avventura di Florent Ghisolfi alla Roma è giunta al capolinea. Come scrive tifosipalermo.it