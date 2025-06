Roma Gasperini si presenta | Scelta giusta per la mia carriera la Juve mi ha cercato

Gian Piero Gasperini si presenta con entusiasmo come nuovo allenatore della Roma, sottolineando l’ambizione dei Friedkin e il suo desiderio di portare la squadra ai vertici. La sua scelta di approdare a Trigoria rappresenta un passo importante nella sua carriera, e nonostante le voci di un interesse della Juventus, Gasperini ha deciso che questa è la scelta giusta per rilanciare il suo percorso. Segui le nostre dirette e i aggiornamenti esclusivi per scoprire cosa ci riserva il futuro giallorosso.

Gian Piero Gasperini è stato presentato ufficialmente in conferenza stampa, di fianco a Claudio Ranieri, come nuovo allenatore della Roma. E' stato presentato ufficialmente oggi Gian Piero Gasperini come nuovo allenatore della Roma. L'ex tecnico dell'Atalanta, di fianco a Claudio Ranieri, si è mostrato subito carico in conferenza stampa a Trigoria. "I Friedkin hanno un grande entusiasmo e dei progetti ambiziosi".

Gasperini alla Roma, 48 ore per decidere: si inserisce la Juventus? - In attesa di 48 ore decisive, Gasperini si fa largo come candidato per la panchina della Roma, mentre la Juventus osserva attentamente la situazione.

Gasperini ha raccontato il retroscena sulla chiamata della Juventus: «Ho la convinzione di aver fatto la scelta giusta. La Roma è lo sviluppo corretto per la mia carriera, per il mio modo di fare calcio e per la possibilità di incidere».

#Gasperini: "Mi ha cercato la #Juventus? Sì, ma ho avuto la sensazione che la #Roma fosse la scelta giusta per la mia carriera e per il mio modo di esprimermi e di fare calcio. Ho ragionato su questo"

