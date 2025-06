Roma Gasperini si presenta | La Juve mi ha cercato ma ho fatto la scelta giusta

Gian Piero Gasperini si presenta con entusiasmo alla guida della Roma, dopo aver rifiutato l’interesse della Juventus e scelto la famiglia Friedkin. Con una carriera brillante e nove anni di successi a Bergamo, l’allenatore piemontese si prepara a scrivere un nuovo capitolo nel cuore della Capitale. La sua visione e determinazione saranno fondamentali per riportare la Roma ai vertici del calcio italiano e internazionale. Gasperini ha fatto la scelta giusta, e il meglio deve ancora venire.

Gian Piero Gasperini è stato presentato in conferenza stampa come nuovo allenatore della Roma. Il tecnico di Grugliasco, erede di Claudio Ranieri, ha firmato un contratto triennale fino al 30 giugno 2028. Arriva sulla panchina giallorossa dopo aver trascorso nove anni a Bergamo. LIVE – La conferenza stampa di presentazione di Gian Piero Gasperini https:t.coEWmRHx7x4J — AS Roma (@OfficialASRoma) June 17, 2025 Gasperini: “I Friedkin sono ambiziosi”. “I primi contatti li ho avuti con Claudio, lui mi ha descritto per filo e per segno la realtà di Roma, della squadra e della società. Io ho avuto modo di incontrare la proprietà, ho incontrato persone che hanno un grande entusiasmo sulla Roma, hanno dei progetti ambiziosi che fino a questo momento hanno faticato a raggiungere”, ha detto Gasperini. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roma, Gasperini si presenta: “La Juve mi ha cercato ma ho fatto la scelta giusta”

