Roma Gasperini pretende e avanza pretese | tanti big anche il nuovo Lookman

Gian Piero Gasperini, allenatore ambizioso e abile nel valorizzare i giovani, si prepara a rivoluzionare la rosa della Roma. Con pretese chiare e audaci, richiede investimenti importanti per portare grandi nomi, incluso il nuovo Lookman. La sfida tra il tecnico e la dirigenza giallorossa si fa sempre più accesa, promettendo un mercato ricco di sorprese e cambiamenti significativi per il futuro della squadra.

Gian Piero Gasperini ha valutato la rosa giallorossa ed ha già avanzato le prime pretese: servono poderosi investimenti, tutti i nomi richiesti. Aziendalista, certo, bravissimo a lavorare con i giovani come dimostrato nei nove all'Atalanta, ma anche e soprattutto esigente. E la dirigenza della Roma se ne sta accorgendo in queste settimane. Gian Piero Gasperini si è già calato totalmente nella nuova avventura giallorossa ma alle sue condizioni. La rosa attuale non lo soddisfa pienamente e di questo sono stati informati sia i Friedkin che Claudio Ranieri ed il ds Ghisolfi.

