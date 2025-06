Roma Gasperini | Obiettivo è la Champions League Juve? Roma era la scelta giusta

Roma si prepara a scrivere un nuovo capitolo con Gasperini in panchina. Dopo nove anni di successi con l’Atalanta, il tecnico si unisce ai giallorossi con l’obiettivo di portare la squadra più vicina alla conquista della Champions League. La scelta di Gasperini potrebbe rivelarsi il passo decisivo per la Roma, un investimento strategico che mira a raggiungere traguardi prestigiosi e a trasformare il club in una delle protagoniste europee.

Roma 17 giugno 2025 - Senza dubbio uno dei passaggi di panchina tra i più importanti di questa estate. Dopo 9 anni di successi, Gian Piero Gasperini ha deciso di separarsi dall' Atalanta e non rinnovare il proprio contatto con gli orobici, per passare alla Roma. Dopo l'annuncio ufficiale, oggi è stato il giorno in cui si è consumata la sua presentazione ufficiale ai giornalisti. In conferenza stampa oggi infatti il primo incontro con la stampa romanista, queste le parole del tecnico di Grugliasco. La prima domanda per il nuovo tecnico romanista riguarda il suo rapporto con i Friedkin e gli obiettivi di questo primo anno in giallorosso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Roma, Gasperini: "Obiettivo è la Champions League. Juve? Roma era la scelta giusta"

