Roma Gasperini | Il Napoli sia un esempio per noi Dybala? Se sta bene e in salute è fortissimo

Gian Piero Gasperini, nuovo allenatore della Roma, si presenta con entusiasmo e ambizioni. Dopo un rapido confronto con Ranieri e un confronto stimolante con la proprietà, il tecnico bergamasco punta a rilanciare i giallorossi, ispirandosi a esempi come il Napoli di Spalletti e Dybala, che se sta bene e in salute, può fare la differenza. La sfida è aperta, e il futuro della Roma potrebbe brillare più di quanto immaginiamo.

Il neo-allenatore della Roma, Gian Piero Gasperini, ha rilasciato alcune dichiarazioni nella conferenza di presentazione. A seguire le sue principali parole. Roma, le parole di Gasperini. «I primi contatti li ho avuto con Ranieri e lui mi ha introdotto benissimo alla realtà di Roma e della squadra giallorossa. Poi ho incontrato la proprietà, persone che hanno un grande entusiasmo per la piazza. Hanno progetti ambiziosi, nonostante hanno fatto fatica a raggiungere i risultati. La proprietà comunque ha intenzione di investire, nonostante i problemi di Fair Play. Vogliono portare la Roma in alto. Tutti ti mettono un po’ in guardia sulla pressione che c’è qui tra tifosi, ambiente, radio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Roma, Gasperini: «Il Napoli sia un esempio per noi. Dybala? Se sta bene e in salute, è fortissimo»

In questa notizia si parla di: roma - gasperini - napoli - esempio

Gasperini alla Roma, 48 ore per decidere: si inserisce la Juventus? - In attesa di 48 ore decisive, Gasperini si fa largo come candidato per la panchina della Roma, mentre la Juventus osserva attentamente la situazione.

Attenzione a Gasperini-Juventus. La permanenza di Conte al Napoli e l'approdo di Allegri al Milan hanno portato i bianconeri a volersi inserire per l'ex allenatore dell'Atalanta. Con la Roma non c'è ancora l'accordo, e la partita adesso è aperta. Vai su Facebook

Roma, Gasperini: «Il Napoli sia un esempio per noi. Dybala? Se sta bene e in salute, è fortissimo; Roma, caccia al bomber per Gasperini: sfida al Napoli per Lucca e all'Inter per Bonny, tutti i nomi; Gasperini alla Roma, ci siamo. Ma non si possono escludere altri colpi di scena….

Roma, Gasperini: «Il Napoli sia un esempio per noi. Dybala? Se sta bene e in salute, è fortissimo» - Il neo allenatore della Roma, Gian Piero Gasperini, si presenta in conferenza stampa: le sue parole in vista della nuova stagione ... Da ilnapolista.it

Gasperini: «Ho detto no alla Juve per la Roma. I modelli sono Psg e Napoli». Ranieri: «Rienteremo nei paletti dei fair play» - C'è grande curiosità da parte dei tifosi giallorossi per il nuovo ciclo che si apre con l'ex allenatore dell'Atalanta. ilmessaggero.it scrive