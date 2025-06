Roma Gasperini e la battuta in conferenza stampa | Difetti? Faccio fatica a trovarli

Roma si prepara a vivere una nuova avventura con Gasperini, il tecnico che sa conquistare i cuori anche con un sorriso. Durante la conferenza stampa, quando un giornalista gli chiede di svelare un suo pregio e un difetto, Gasperini risponde con ironia, dimostrando quel carattere che ha sempre contraddistinto la sua carriera. E anche questa volta, il suo modo di affrontare le sfide fa già parlare di sé, lasciando tutti con l’attesa di vederlo all’opera.

Gasperini, nuovo allenatore della Roma, scherza in conferenza stampa quando un giornalista gli chiede di elencare un suo pregio e un suo difetto.

