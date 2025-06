Roma è rivoluzione totale | fuori Ghisolfi

Roma 232 rivoluzione totale fuori Ghisolfi. In piena pre-stagione e mercato, la squadra vive un cambiamento senza precedenti, con l’addio del direttore sportivo Florent Ghisolfi e dell’avvocato Vitali. La società si prepara a nuove strategie, mentre Ranieri presenta Gasperini a Trigoria. A breve, probabilmente entro la fine della settimana, si conosceranno i dettagli di questa svolta che potrebbe ridefinire il futuro giallorosso.

In casa Roma la rivoluzione continua. Ed è totale perché in piena pre stagione, e soprattutto in pieno mercato, non si era quasi mai vista una società senza il manager di riferimento e il direttore sportivo. Nel giorno in cui Ranieri presenterà Gasperini a Trigoria, la Roma sembra confermare le ultime indiscrezioni. Via l’avvocato Vitali e soprattutto via il ds Florent Ghisolfi. A breve, probabilmente entro la fine della settimana, si avranno i nomi dei nuovi manager. In pole, per quanto riguarda la direzione sportiva, c’è Ricky Massara, che tornerebbe così a Trigoria dopo l’era Sabatini. Roma, Ghisolfi lascia dopo appena un anno. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Roma, è rivoluzione totale: fuori Ghisolfi

