Roma da Gasperini alla stoccata su Ghisolfi | L’errore dei Friedkin | ESCLUSIVO

Roma, tra rivoluzioni tecniche e societarie, si prepara a scrivere un nuovo capitolo. Con Gasperini in panchina e il recente addio a Ghisolfi, i Friedkin sono al centro di una strategia ambiziosa, ma non priva di polemiche e sorprese. In questa puntata di TiAmoCalciomercato, analizzeremo i dettagli esclusivi e le ultime novità che stanno scuotendo la capitale. Scopriamo insieme cosa riserva il futuro giallorosso.

Nuovo appuntamento con TiAmoCalciomercato con focus particolare sulle ultime vicende relative ai giallorossi La Roma ha intrapreso un nuovo percorso tanto in campo, con la guida tecnica di Gian Piero Gasperini, quanto in società con il recente addio a Ghisolfi. Di questo ed altro abbiamo parlato oggi a 'TiAmoCalciomercato' con l'ospite Gianluca Piacentini del 'Corriere della Sera': "Diciamo che chi si aspettava un po' di fuochi di artificio è rimasto deluso. Gasperini è rimasto molto dentro i binari, così come Ranieri.

In questa notizia si parla di: roma - gasperini - ghisolfi - stoccata

