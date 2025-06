Roma con l’auto giù da scalinata Trinità dei Monti | soccorso anziano

Una notte movimentata nella suggestiva cornice di Trinità dei Monti a Roma: un anziano di 80 anni, alla guida della sua auto, ha percorso un tratto della celebre scalinata, finendo poi soccorso dalla Polizia Locale. Fortunatamente, nessuna ferita per l’uomo, ma l’episodio ha richiamato l’attenzione su sicurezza e responsabilità alla guida. Un caso che ci invita a riflettere sull’importanza di rispettare le regole per preservare il patrimonio culturale e la nostra incolumità.

A bordo della sua auto ha sceso un lungo tratto della scalinata di Trinità dei Monti, uno dei luoghi simbolo della Capitale. Al volante della vettura c'era un anziano che stamani intorno alle 4,30 è stato soccorso dalla Polizia Locale. L'uomo non ha riportato ferite, e l'auto è stata rimossa dai Vigili del Fuoco giunti sul posto. E' stato denunciato l'uomo di 80 anni finito con la propria auto la notte scorsa sulla scalinata di Trinità dei Monti. L'intervento della Polizia Locale in servizio nella zona è stato immediato. I caschi bianchi hanno fatto scendere il conducente, per il quale è stato richiesto l'intervento del 118, ma non si è reso necessario il trasporto in ospedale.