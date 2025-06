Roma caos abbonamenti | campagna momentaneamente sospesa

Roma si prepara a una nuova avventura, ma il caos abbonamenti ha messo in stand-by i piani. La campagna per la stagione 2025/2026, inizialmente annunciata con entusiasmo, è stata temporaneamente sospesa a causa di un grave incidente informatico. Tra disagi e preoccupazioni sulla privacy dei tifosi, il sistema ha mostrato tutte le sue vulnerabilità. Ma cosa succederà ora? La speranza è che si possa tornare presto in corsa, garantendo sicurezza e trasparenza.

Doveva essere l’inizio di una nuova era, con Gian Piero Gasperini pronto a guidare il nuovo progetto tecnico della Roma. Ma la settimana si è aperta con un inatteso incidente informatico: la Fase 1 della campagna abbonamenti 20252026, riservata ai rinnovi, è partita ieri, lunedì 16 giugno alle ore 12:00, tra disagi e violazioni di dati personali. Il bug che ha scoperchiato il sistema. Come riportato da Il Messaggero, oltre 12.000 tifosi si sono messi in coda virtualmente per rinnovare il proprio abbonamento. Tuttavia, un bug nel sistema ha causato gravi anomalie nella gestione dei dati sensibili: alcuni utenti, dopo aver inserito il proprio PNR (codice personale di riferimento), si sono trovati davanti le anagrafiche di altri abbonati. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, caos abbonamenti: campagna momentaneamente sospesa

In questa notizia si parla di: roma - abbonamenti - campagna - caos

Roma-Svilar, avanti insieme: vicino il rinnovo del contratto. Lunedì via agli abbonamenti - Roma si prepara a blindare Svilar, uno dei pilastri su cui costruire il futuro giallorosso. Dopo mesi di trattative intense e incontri dedicati, la firma sul rinnovo, in scadenza nel 2027, è ormai alle porte.

?Campagna abbonamenti - Caos per colpa di un bug del sistema: ecco cosa è successo. Sospesa temporaneamente la vendita #ASRoma https://vocegiallorossa.it/primo-piano/campagna-abbonamenti-caos-per-colpa-di-un-bug-del-sistema-ecco-cosa-e-su Vai su X

CORE DE 'STA CITTÀ Un canto d’amore per i colori giallorossi, una promessa di fedeltà e un vero e proprio inno alla gioia di tifare Roma, sempre e comunque. Lunedì 16 parte la vendita degli abbonamenti 25/26. L'Olimpico ti aspetta! https://ww Vai su Facebook

Campagna abbonamenti Roma, via col botto e... col bug: a fine giornata 5mila rinnovi ufficiali; Roma, caos abbonamenti: il club sospende temporaneamente la vendita; Roma, caos abbonamenti: vendita sospesa dopo i disservizi del day one – FOTO.

Roma, caos abbonamenti: sospesa temporaneamente la vendita - Le vendite riprenderanno dopo che il bug del sistema verificatosi ieri sarà completamente risolto ... Lo riporta msn.com

Roma, sospesa la campagna abbonamenti all’improvviso: il motivo - La Roma ha annunciato la sospensione temporanea della vendita degli abbonamenti per la prossima stagione. Da msn.com