Roma caccia al nuovo direttore sportivo | Massara Planes e sale Balzaretti

Roma si prepara a una nuova era: i Friedkin sono alla ricerca del direttore sportivo che possa guidare la rinascita giallorossa. Tra nomi di peso e strategie mirate, la città eterna si appresta a vivere un’estate intensa, con il mercato già in fermento e il futuro della squadra sulle proprie spalle. Un cambio di passo che potrebbe rivoluzionare le sorti della Roma e riportarla ai vertici del calcio italiano ed europeo.

L’esperienza di Florent Ghisolfi alla Roma è ormai conclusa. Dopo poco piĂą di un anno travagliato, il dirigente francese saluta Trigoria con una separazione consensuale. Intanto la proprietĂ americana ha giĂ avviato il casting per individuare il nuovo direttore sportivo, figura chiave nella costruzione della Roma di Gasperini. Con il mercato estivo giĂ iniziato e molte poltrone giĂ occupate, i Friedkin si muovono in un panorama ristretto a profili attualmente senza contratto. Secondo quanto annunciato da Ranieri in conferenza stampa, diversi nomi sono giĂ sul tavolo, e la scelta dovrebbe arrivare in tempi brevi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it