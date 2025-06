Roma caccia al nuovo direttore sportivo | da Massara a Planes tutti i nomi sul tavolo

Roma si prepara a scrivere un nuovo capitolo: la caccia al successore di Florent Ghisolfi è ufficialmente aperta. Da Massara a Planes, tutti i nomi sul tavolo per guidare il futuro giallorosso nel percorso di rinascita con Gasperini. Con il mercato estivo già in moto, i Friedkin sono pronti a fare le scelte decisive per consolidare il progetto e riportare la squadra ai vertici. La battaglia per il ds della Roma è appena iniziata.

L’esperienza di Florent Ghisolfi alla Roma è ormai conclusa. Dopo poco più di un anno travagliato, il dirigente francese saluta Trigoria con una separazione consensuale. Intanto la proprietà americana ha già avviato il casting per individuare il nuovo direttore sportivo, figura chiave nella costruzione della Roma di Gasperini. Con il mercato estivo già iniziato e molte poltrone già occupate, i Friedkin si muovono in un panorama ristretto a profili attualmente senza contratto. Secondo quanto annunciato da Ranieri in conferenza stampa, diversi nomi sono già sul tavolo, e la scelta dovrebbe arrivare in tempi brevi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, caccia al nuovo direttore sportivo: da Massara a Planes, tutti i nomi sul tavolo

In questa notizia si parla di: roma - direttore - sportivo - caccia

Centenario della nascita di Andrea Camilleri, il direttore di Marche Teatro Dipasquale alla serata evento di Roma - In occasione del centenario della nascita di Andrea Camilleri, il Teatro Argentina di Roma ha ospitato una serata evento commemorativa.

#ASRoma e #ghisolfi ai saluti: i giallorossi a caccia di un nuovo direttore sportivo Vai su X

Colpo di scena in casa Roma: Ghisolfi lascia, i giallorossi alla ricerca di un nuovo direttore sportivo! Vai su Facebook

Roma, caccia alla seconda punta: Riquelme ora è un’occasione; Roma, caccia alla seconda punta: Riquelme ora è un’occasione; Mercato Roma, caccia alla seconda punta: occhi su Paixao e Gudmundsson.

Roma, caccia alla seconda punta: Riquelme ora è un’occasione - La posizione di Florent Ghisolfi sembra infatti essere pericolosamente in bilico. Riporta msn.com

DS Roma, dalla Francia: tra ritorni e novità, spuntano tre profili - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Secondo msn.com