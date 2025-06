Roma auto finisce su scalinata di Trinità dei Monti | soccorso 81enne al volante

Una scena incredibile quella avvenuta questa mattina a Roma, quando un'auto si è schiantata sulla famosa scalinata di Trinità dei Monti. Probabilmente un malore o una distrazione hanno portato un anziano alla guida a perdere il controllo, terminando la corsa tra le pietre. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito gravemente, ma l’incidente ha richiamato l’intervento di Vigili del Fuoco e tecnici specializzati. La sicurezza sulle strade resta una priorità assoluta.

(Adnkronos) – Forse un malore, forse una distrazione. Ma ancora una volta una macchina è finita lungo la Scalinata di Trinità dei Monti. E' successo intorno alle 4.30 di oggi, martedì 17 giugno. Sul posto i vigili del fuoco di Roma, insieme all’Autogru della Sede della Rustica e il Carro Crolli per il recupero dell'auto . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

