Roma a spasso con un coltello a serramanico | denunciato 16enne

Roma si conferma città dinamica e attenta alla sicurezza: durante un controllo nella movida di piazza Bologna, i Carabinieri hanno denunciato un 16enne trovato in possesso di un coltello a serramanico. Un intervento che sottolinea l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire tranquillità ai cittadini e ai giovani stessi, dimostrando come la sicurezza sia una priorità condivisa. La vicenda evidenzia l’importanza di vigilare e intervenire tempestivamente per proteggere il tessuto sociale della capitale.

Roma, 17 giugno 2025– I Carabinieri della Compagnia Roma Parioli hanno eseguito un servizio di controllo straordinario nell’area di piazza Bologna interessata dalla “movida”, finalizzato alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di illegalità e degrado, seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, dott. Lamberto Giannini, e condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. I Carabinieri, nel corso dei controlli, hanno denunciato a piede libero per furto, un senza fissa dimora di 39 anni, cittadino del Bangladesh e con precedenti, sorpreso con oltre 170 euro di cibo, sottratto da un esercizio commerciale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

