Roma 81enne sale con la macchina sulla scala di piazza di Spagna

Un episodio incredibile scuote il cuore di Roma: un'ottantunenne si è improvvisamente lanciata con la sua auto sulla famosa scalinata di Piazza di Spagna, creando scompiglio tra cittadini e forze dell’ordine. Fortunatamente, nessuna conseguenza grave per l’anziana, ma il fatto ha suscitato molte domande sulla sicurezza e sulle cause di questo gesto estremo. La vicenda, ancora in evoluzione, ci invita a riflettere su...

Roma, 17 giugno 2025- Un evento insolito ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco a Roma. Un’autovettura ha percorso un lungo tratto della Scalinata di Trinità dei Monti a Piazza di Spagna, mettendo in allarme le autorità locali. L’incidente ha coinvolto una persona di 81 anni, che fortunatamente non ha riportato traumi o contusioni. Alle ore 04:30 circa, la sala operativa del comando dei vigili del fuoco di Roma ha inviato la Squadra 1A della Sede Centrale, insieme all’Autogru della Sede della Rustica e il Carro Crolli, per recuperare l’autovettura. Sul posto erano presenti anche il Funzionario di Guardia e il Capo Turno Provinciale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

