Rogo alla Recter il giorno dopo | Escluse criticità ambientali Immagini di sorveglianza al vaglio

Il tremendo incendio alla Recter ha lasciato un segno indelebile: una colonna di fumo che si ergeva nel cielo, visibile a distanza. La giornata di ieri è stata dedicata a bilanci e verifiche, con le forze dell'ordine e i servizi ambientali impegnati a valutare i danni e le cause. In un momento così critico, la priorità rimane quella di garantire sicurezza e tutela ambientale, affinché simili tragedie non si ripetano.

Nel torrido mattino la montagna di rifiuti aveva smesso di fumare giĂ da tempo. Il maltempo del pomeriggio ha poi spento anche le ultime braci. Dello spaventoso incendio alla Recter di domenica pomeriggio resta però l’immagine della gigantesca colonna di fumo, visibile a chilometri e chilometri di distanza. Ieri giorno di bilanci e la conta dei danni. In campo carabinieri, vigili del fuoco, Ausl e Arpae. Gli uni per tenere sotto controllo quel poco che restava del rogo, gli altri impegnati in prelievi ambientali, zootecnici e monitoraggio della qualitĂ dell’aria. GiĂ , perchĂ© il primo pensiero, trattandosi di rifiuti – anche se Recter lavora nel recupero di "scarti speciali, non pericolosi", riferiscono dall’azienda –, è stato quali potevano essere le ricadute dell’incendio che ha coinvolto una parte dei cumuli contenenti materiali misti e legnosi depositati sul piazzale aziendale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rogo alla Recter, il giorno dopo: "Escluse criticitĂ ambientali". Immagini di sorveglianza al vaglio

