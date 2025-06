Rogo alla Plastobloka tecnici di Arpae sul posto

Un incendio devastante ha colpito questa mattina la Plastoblok Italiana Srl, in Strada Nuova Naviglio 10, causando ingenti danni ai capannoni e distruggendo veicoli essenziali. I tecnici di ARPAE sono già sul posto per analizzare la situazione e valutare i rischi ambientali. La pronta risposta dei vigili del fuoco ha evitato conseguenze peggiori. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi su questa emergenza.

L'incendio alla Plastoblok Italiana Srl, in Strada Nuova Naviglio 10, ha devastato una porzione consistente dei capannoni aziendali. Nel rogo che questa mattina, alle 6.40, si è sviluppato, sono stati distrutte due motrici e un furgone. I vigili del fuoco sono intervenuti nell'area industriale.

