Rogo alla Plastisavio modesto aumento di Pm10

L’incendio del capannone della Plastisavio a Cella di Mercato Saraceno ha generato un modesto aumento di PM10, ma Arpae interviene con rassicurazioni sulla qualità dell’aria. I tecnici spiegano come le alte temperature abbiano alimentato una convezione termica, rendendo il fumo più stabile e persistente, mentre i venti leggeri in quota aiutano a disperderlo. Una situazione sotto controllo, per garantire la sicurezza di tutti.

Sull’incendio del capannone della Plastisavio a Cella di Mercato Saraceno, interviene Arpae per alcune precisazioni e rassicurazioni sulla qualità dell’aria. Dicono i tecnici di Arpae: "A causa delle elevate temperature, in particolare, si è sviluppata una convezione termica che ha alimentato la risalita della colonna di fumo rendendola più stabile e persistente. I venti leggeri in quota hanno poi iniziato a disperdere i fumi in varie direzioni, compresa la direzione nord verso la città di Cesena dove, nelle prime ore della mattina, alcuni cittadini segnalavano la percezione di odori dei fumi di combustione dovuta alla ricaduta degli stessi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Rogo alla Plastisavio, modesto aumento di Pm10"

In questa notizia si parla di: plastisavio - rogo - modesto - aumento

Rogo alla Plastisavio, modesto aumento di Pm10.

"Rogo alla Plastisavio, modesto aumento di Pm10" - Il report di Arpae dopo l’incendio all’azienda di Mercato Saraceno "Le acque di spegnimento non hanno raggiunto il fiume Savio". Si legge su ilrestodelcarlino.it

Arpa, da rogo aumento inquinamento aria - L'Arpa Lazio ha rilevato, in seguito al rogo del Tmb di via Salaria, un aumento dell'inquinamento atmosferico registrato nella giornata di ieri dalla centralina di Villa Ada ... Segnala ansa.it