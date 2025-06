Rock in Roma 2025 | il programma gli artisti nazionali e internazionali e i biglietti

Preparati a vivere un’estate indimenticabile: Rock in Roma 2025 torna nella Città Eterna con un cartellone imperdibile di artisti nazionali e internazionali. Dalle star più affermate ai talent emergenti, il festival promette emozioni uniche all’Ippodromo delle Capannelle e in altre location di Roma. Con ben venti serate all’insegna della musica, l’evento si conferma come l’appuntamento imperdibile per ogni appassionato. Scopriamolo insieme!

La Capitale torna ad ospitare Rock in Roma, uno degli eventi più attesi nella città eterna dove tanti artisti del panorama musicale si esibiranno all’Ippodromo delle Capannelle. Quest’anno il festival prevede concerti lungo tutta l’estate e, eccezionalmente, anche in diverse location di Roma. Rock in Roma 2025: il programma. Il programma prevede ben venti serate. Di seguito la line-up degli artisti che saliranno sul palco e una serie di eventi in: 13 giugno: Voglio tornare negli anni ‘90. 14 giugno: Pride X. 17 giugno: Fuckyourclique. 18 giugno: Fontaines D.C.. 19 giugno: Tananai. 20 giugno: Mai dire Goku. 🔗 Leggi su Funweek.it

"Voglio tornare negli anni '90" a Rock in Roma 2025

