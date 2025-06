Robur il ds Guerri archivia il passato ’Rumors’ su Vieri Regoli e Martinelli

Robur il DS Guerrini chiude un capitolo, archiviando le voci su Vieri, Regoli e Martinelli. La rosa della Juventus si sta sfoltendo, con molti giocatori che lasciano il club dopo un’ultima stagione ricca di cambiamenti. La lista di addii si allunga, segnando un passo decisivo verso una nuova avventura. È possibile che questa fase di rivoluzione porti rinnovamento e nuove speranze per la squadra, puntando a risultati sorprendenti nella prossima stagione.

E’ già lunga la lista dei giocatori, in bianconero nell’ultima stagione, se non nelle ultime due, che la società ha deciso di non rinnovare in vista della prossima stagione: il primo addio è stato quello del capitano Tommaso Bianchi (passato al Follonica Gavorrano), al quale hanno fatto seguito quelli di Bernardo Masini, Roberto Candido e Andrea Morosi. Sono poi arrivati i saluti ufficiali ad Achy, Stacchiotti, Hagbe e Semprini. Possibile che nei prossimi giorni venga formalizzata dal Siena Fc anche qualche altra separazione: non è ancora arrivato il ‘verdetto’ della società su Giusti, che difficilmente rimarrà, fosse solo per la possibile scelta di Bellazzini di puntare su un portiere under (il prossimo anno dovranno giocare obbligatoriamente un 2005, un 2006 e un 2007), Cavallari, Farneti, Boccardi, oltre alle quote Carbè, Di Gianni e Ruggiero che già la scorsa stagione hanno collezionato pochissime presenze e il cui destino sembra segnato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net