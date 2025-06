Roberto Baggio idolatrato da Messi con un messaggio bellissimo | non parla così di nessun altro

Roberto Baggio, il simbolo del calcio italiano, riceve un omaggio straordinario da Lionel Messi, uno dei più grandi di sempre. Il messaggio di Messi riflette un’amicizia sincera e duratura, nata oltre dieci anni fa durante un momento memorabile: l’esordio di Messi al Mondiale per Club. Un gesto che celebra non solo la stima tra due leggenda, ma anche il potere universale del calcio di unire le anime. Continua a leggere per scoprire il significato di questo gesto emozionante.

Baggio ha regalato a Messi un cimelio inestimabile per sancire l'amicizia che dura da oltre un decennio: l'incontro emozionante all'esordio dell'argentino al Mondiale per Club. 🔗 Leggi su Fanpage.it

