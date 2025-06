Roberta Ragusa Figlia | Ecco Come E’ Diventata!

La storia di Alessia Logli, figlia di Roberta Ragusa e Antonio Logli, è un viaggio tra dolore e speranza. Dopo la scomparsa della madre nel 2012, a soli 13 anni, Alessia ha affrontato un percorso difficile fatto di tragedia e rinascita. La sua forza sorprende e ispira, dimostrando che anche nei momenti più bui si può trovare la luce. Scopriamo insieme come questa giovane donna ha trasformato il suo destino.

A questo dolore si è aggiunta, anni dopo, la condanna definitiva del padre, Antonio Logli, a vent'anni di carcere per l'omicidio della moglie.