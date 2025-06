rivoglio indietro tutto le toccanti parole di emma heming per bruce willis

In occasione della Festa del Papà, Emma Heming ha condiviso parole toccanti e piene d’amore per il marito Bruce Willis, combattente coraggioso contro una malattia neurodegenerativa. La sua dedica, accompagnata da uno scatto affettuoso con le figlie Mabel ed Evelyn, è un gesto di profonda gratitudine e speranza. Emma rivolge un messaggio che tocca il cuore di tutti: l’amore familiare è la forza più grande che ci sostiene nei momenti difficili.

In occasione della Festa del Papà, che nei Paesi anglosassoni è stata celebrate domenica 15 giugno, Emma Heming ha pubblicato su Instagram una dolce e bellissima dedica al marito Bruce Willis, che da qualche anno lotta contro una malattia neurodegenerativa, ritratto in una foto assieme a una delle bimbe avute con la modella britannica sua moglie dal 2009, Mabel ed Evelyn. Heming non ha nascosto quanto la ricorrenza provochi in lei una profonda tristezza, dopo la diagnosi di demenza frontotemporale ricevuta dal marito, che da tempo si è anche dovuto ritirare dalle scene proprio a causa delle malattia, e che allo stato attuale faticherebbe persino a riconoscere le persone. 🔗 Leggi su News.robadadonne.it