River Plate-Ursawa Reds 3-1 | vittoria per gli argentini

Al Lumen Field, River Plate si impone con un convincente 3-1 sugli Ursawa Reds nella prima giornata del Mondiale per Club 2025. Una partita ricca di emozioni, con il talento argentino che emerge e dà il via a questa avventura internazionale. Scopri tutti i dettagli, dai momenti salienti alla moviola, in una cronaca live che ti farà vivere ogni attimo di questa sfida entusiasmante.

Al Lumen Field il match valido per la 1ª giornata del Mondiale per Club River Plate-Ursawa Reds: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita River Plate-Ursawa Reds, valevole per la 1ª giornata del Mondiale per Club 2025. PRIMO TEMPO Prima frazione decisa dal gol dell’ex Inter Colidio che . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - River Plate-Ursawa Reds 3-1: vittoria per gli argentini

Formazioni ufficiali River Plate-Ursawa Reds, le scelte - Stanno per scaldarsi i motori: alle 21:00 si accendono le luci sul grande match del Mondiale per Club tra River Plate e Ursawa Reds.

River Plate-Ursawa Reds 1-0 LIVE | inizia il secondo tempo; Moviola River Plate-Ursawa Reds: l’episodio chiave del match; River Plate-Ursawa Reds: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE.

Diretta River Plate Urawa Reds/ Streaming video tv: una chiara favorita! (Mondiale per Club 2025, 17 giugno) - Diretta River Plate Urawa Reds streaming video tv: nel girone E del Mondiale per Club 2025 si affrontano le prossime due avversarie dell'Inter. Secondo ilsussidiario.net

River Plate-Urawa Red Diamonds 3-1: esordio vincente degli argentini nel girone dell'Inter. In gol anche Facundo Colidio - 1 l'Urawa Red Diamonds al Lumen Field di Seattle e conquistano i primi tre punti nel Girone E (lo stesso dell'Inter). Da eurosport.it